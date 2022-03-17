Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по жителях міста.

Внаслідок ворожого обстрілу Чернігова є загиблі, серед них – громадянин США.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Чернігівській області.

"Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних жителях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих – громадянин США", - поінформували в управлінні.

Зазначається, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.

Також правоохоронці ретельно фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.

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