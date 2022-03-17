Внаслідок обстрілу окупантів у Чернігові загинули люди \ фото Нацполіція
Внаслідок ворожого обстрілу Чернігова є загиблі, серед них – громадянин США.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Чернігівській області.
"Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних жителях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих – громадянин США", - поінформували в управлінні.
Зазначається, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.
Також правоохоронці ретельно фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.