На кадрах глава Чернігівської ОВА демонструє чотири пачки маргарину з пінопластом.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус показав, що в область під виглядом гуманітарної допомоги надіслали пінопласт у пачках з-під маргарину.

Відео він опублікував у себе на Facebook. На кадрах він демонструє чотири пачки маргарину.

"Зараз питання не до виробника, тому що виробник тут ні до чого. Але що ми іноді отримуємо", - каже Чаус і дістає з упаковок, в яких повинен був знаходиться маргарин, шматки пінопласту.

Побачене дуже розлютило користувачів, і багато хто не вибирав виразів в коментарях.

"В'ячеслав, в умовах війни, не соромтеся і пишіть конкретно від кого саме прийшла така "гуманітарка", - пишуть користувачі.

Раніше повідомлялося, що через напад Росії Чернігів опинився на межі гуманітарної катастрофи. Там вже кілька днів немає тепла, електрики і води, мало продуктів харчування і медикаментів.

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