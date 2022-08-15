Енергетики обстежили Карлівську фільтрувальну станцію, але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.
Він зазначив, що робота з відновлення водопостачання їх регіону триває.
"Напередодні енергетикам вдалося обстежити Карлівську фільтрувальну станцію, яка була знеструмлена в результаті бойових дій в минулу суботу. Але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли", - підкреслив мер.
Якщо їх не буде, додав Требушкін, то енергетики зможуть виїхати на місце для відновлення електропостачання.
Ситуація на фільтрувальній станції:
Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ.
24 липня в результаті бойових дій була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція.
Згодом її запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання жителів ряду населених пунктів було відновлено.
13 серпня Требушкін повідомив, що в результаті бойових дій Карлівська фільтрувальна станція знову знеструмлена.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Донеччині окупанти вивели з ладу фільтрувальну станцію
- Американський генерал сказав, які винищувачі "світять" Україні
- Втрати РФ в Україні серйозно просунулися до нової "червоної лінії": Генштаб ЗСУ назвав цифру