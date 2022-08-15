13 серпня в результаті бойових дій Карлівська фільтрувальна станція знову знеструмлена.

Енергетики обстежили Карлівську фільтрувальну станцію, але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

Він зазначив, що робота з відновлення водопостачання їх регіону триває.

"Напередодні енергетикам вдалося обстежити Карлівську фільтрувальну станцію, яка була знеструмлена в результаті бойових дій в минулу суботу. Але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли", - підкреслив мер.

Якщо їх не буде, додав Требушкін, то енергетики зможуть виїхати на місце для відновлення електропостачання.

Ситуація на фільтрувальній станції:

Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ.

24 липня в результаті бойових дій була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція.

Згодом її запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання жителів ряду населених пунктів було відновлено.

13 серпня Требушкін повідомив, що в результаті бойових дій Карлівська фільтрувальна станція знову знеструмлена.

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