Станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ.

У Донецькій області в результаті бойових дій знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.

Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у своєму Telegram-каналі.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Водопостачання буде відновлено після проведення ремонтних робіт", - написав він.

Карлівська фільтрувальна станція:

Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ.

24 липня в результаті бойових дій було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.

Згодом її запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання жителів ряду населених пунктів було відновлено.

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