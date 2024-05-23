У ГУР не назвали кількість бункерів ватажка росіян.

У російського диктатора Володимира Путіна не один бункер, тому він отримав відповідне прізвисько.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. "Бункери Путіна. Так, інформація про це відома і постійно оновлюється", - зазначив він. При цьому відмовився назвати кількість бункерів, якими користується російський диктатор.

"Не будемо зараз розкривати (йдеться про кількість, - УНІАН"). Але зрозуміло, що один з позивних російського диктатора - це "Бункерний". Тобто він полюбляє це діло, як граф Дракула ховається у цих глибоких підземеллях", - сказав Юсов.

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Відповідаючи на запитання, чи впускає він в ці бункери своїх двійників, представник ГУР зазначив, що цього не відбувається. "Ні, своїх двійників він випускає на інші завдання, де не так безпечно", - повідомив Юсов.

У центрі уваги Володимир Путін - новини, які варті уваги

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році видання The Business Insider опублікувало інформацію про бункер Володимира Путіна під Геленджиком в Краснодарському краї. Це комплекс площею 190 000 квадратних футів вартістю мільярд доларів, розташований на скелі з видом на Чорне море.

В матеріалі видання зазначалося, що, попри всю цю царську розкіш і замкову оборону, будівельники палацу, схоже, знехтували однією важливою деталлю. Вони не змогли приховати плани, що показують два складні тунелі, що проходять під палацовим комплексом - плани, за які будь-який компетентний апарат державної безпеки буде боротися з усіх сил. Вони були розміщені у відкритому доступі в рунеті. Metro Style - російський підрядник, який зараз не існує, розмістив схеми на своєму веб-сайті на початку 2010-х. Їх можна було переглядати онлайн ще у 2016 році.

Підземний комплекс під палацом Путіна складається з двох окремих тунелів, з'єднаних ліфтом, що спускається на 50 метрів під землю. Архітектурні плани показують, що тунелі в товстому бетоні забезпечені достатньою кількістю прісної води, вентиляцією і протяжними кабелями, щоб підтримувати VIP-жителів протягом декількох днів або тижнів.

Журналісти також припустили, що тунелі можуть витримати попадання бомби і хімічну атаку. На малюнках, зокрема, видно шість окремих вентиляційних шахт для подачі повітря. Поруч з тунельним комплексом є дорога, яку, імовірно, можуть використовувати для доставки припасів.

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