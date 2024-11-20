Президент заявив, що Україна розглядає можливість повернути Крим тільки дипломатичним шляхом.

Україна не буде юридично визнавати будь-яку частину своєї окупованої території російською. Проте Крим не буде повертатися військовим шляхом.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Ми не можемо юридично визнати будь-яку окуповану територію України російською. Йдеться про ті території, які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року. Юридично ми це не визнаємо, ми це не приймаємо", - заявив він.

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Також Зеленський поділився з журналістами, що Україна розглядає можливість повернути Крим тільки дипломатичним шляхом.

"Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо втратити десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський раніше говорив журналістам про те, що Україна продовжуватиме воювати й без підтримки США. Попри це, він вважає, що Росія може перемогти в разі припинення військової допомоги від Вашингтона:

"Якщо вони скоротять фінансування, я думаю, ми програємо... У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб здобути перемогу. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити".

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни розстріляли двох українських військовополонених у Донецькій області. Крім цього перевіряється інформація про вбивство ще трьох захисників.

Крім того, посол України в ЄС Всеволод Ченцов оцінив дозвіл США на удари вглиб РФ. Він підкреслив, що цей приклад варто наслідувати й іншим країнам світу.

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