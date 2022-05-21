Деталі агресії РФ проти України ніхто не знав, підкреслив президент.

Ніхто до кінця не знав про справжні наміри РФ щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону.

"Ніхто до кінця, що відбувається, не знав. Це все неправда. Які б вам чи нам розвідки про це не говорили. Деталі ніхто до кінця не знав. Всі готувалися до різних заходів. У нас була своя підготовка, у різних розвідках різних держав була своя підготовка і свої попередження", - сказав він.

"Більше деталей, ніж знали ми, ні в кого не було. Нічого більшого не виявилось ніж те, що нам говорили", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Російська влада не оголосила війну нашій країні, а стверджувала, що почалася "спецоперація", зокрема, для "денацифікації" українського населення.

Спочатку бомби падали на військові об'єкти, а потім супротивник атакував і мирні міста.

21 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна проти РФ входить у фінальну фазу, в ході якої будуть контрнаступальні дії.

Вас також можуть зацікавити новини: