Ніхто до кінця не знав про справжні наміри РФ щодо повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону.
"Ніхто до кінця, що відбувається, не знав. Це все неправда. Які б вам чи нам розвідки про це не говорили. Деталі ніхто до кінця не знав. Всі готувалися до різних заходів. У нас була своя підготовка, у різних розвідках різних держав була своя підготовка і свої попередження", - сказав він.
"Більше деталей, ніж знали ми, ні в кого не було. Нічого більшого не виявилось ніж те, що нам говорили", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.
Російська влада не оголосила війну нашій країні, а стверджувала, що почалася "спецоперація", зокрема, для "денацифікації" українського населення.
Спочатку бомби падали на військові об'єкти, а потім супротивник атакував і мирні міста.
21 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна проти РФ входить у фінальну фазу, в ході якої будуть контрнаступальні дії.
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