Станом на 7:00 29 травня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Російські найманці протягом 28 травня 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів кульове поранення отримав один український військовий.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Поблизу Авдіївки ворог обстрілював позиції Збройних сил з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – з гранатометів різних систем.

У районі Гранітного бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів. У цьому ж напрямку по військових скинули на БПЛА два постріли ВОГ-17.

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Неподалік Причепилівки російські окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар’їнки, Широкине і Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети. У напрямку населених пунктів Новотошківське та Піски противник застосував стрілецьку зброю.

«Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний», – йдеться у ранковому зведенні штабу.

Також штаб зафіксував ведення вогню окупантами по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.

«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ», – стверджують у штабі.

Станом на 7:00 29 травня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Автор: Яна Ставська