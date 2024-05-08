Внаслідок російської ракетної атаки руйнувань зазнали цивільні об'єкти.

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими загарбниками на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб.

Одним із найгарячіших залишається Куп'янський напрямок, де РФ 16 разів намагалася прорвати лінію захисту Сил оборони України. Ще три атаки ворога було відбито на Лиманському напрямку, в районі населених пунктів Терни та Невське.

На Бахмутському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції українських військових. Натомість на Авдіївському було успішно відбито 27 атак ворога. Ще 11 штурмів окупанти провели на Новопавлівському напрямку.

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На Оріхівському напрямку в Запорізькій області окупанти 6 разів атакували Сили оборони України неподалік Роботиного і Вербового.

Крім того, російські війська не полишають спроб ліквідувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області – протягом минулої доби було успішно відбито три атаки окупантів.

Також, вдало відпрацювала авіація Сил оборони України, яка завдала ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника.

Натомість РФ завдала масованого ракетного удару по території України. Внаслідок атаки, є поранені серед цивільного населення. Крім того, пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

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Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що росіянам вдалось просунутись на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що РФ має успіхи вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного.

За інформацією від бійця НГУ Андрія Отченаша, російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони в районі Часового Яру. Однак у місто їм зайти не вдається.

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