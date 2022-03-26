Ці дії можна пояснити неспроможністю окупантів швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

Ворог намагається активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп у Києві.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 06:00 26 березня.

Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління.

"Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни", - вважають у Генштабі.

Також повідомляється, що ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Через невдачі з наступом на Київ Росія зосередилась на захопленні Донбасу, щоб відрізати українські сили і мати важелі впливу під час переговорів з Офісом Зеленського, вважають у Пентагоні.

З початку повномасштабного вторгнення Збройними Силами України знищено понад 16 тисяч окупантів. У Міноборони РФ такі дані, традиційно, замовчують.

Вас також можуть зацікавити новини: