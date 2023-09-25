Загалом від початку вторгнення агресор втратив понад 276 тисяч своїх солдатів.

Українські військові за добу знищили ще понад 400 російських загарбників та десятки одиниць їхньої техніки. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 276 270 своїх військових, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, за добу вдалося знищити:

420 російських окупантів,

5 танків (загалом 4 667),

13 бойових броньованих машин (8 927),

27 артилерійських систем (6 260),

2 реактивні системи залпового вогню (791),

2 засоби протиповітряної оборони (533),

7 безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 895),

12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8 746),

4 одиниці спеціальної техніки (918).

Без змін за добу залишилася кількість знищених російських літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1 518, підводних човнів - 1, а також кораблів та катерів - 20.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українська авіація завдала 8 ударів по районах скупчення російських військових та їхньої техніки. Ракетні війська уразили два зенітно-ракетних комплекса, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів росіян.

Також ми розповідали, що протягом доби росіяни активізувалися на фронті та безуспішно намагалися повернути Кліщіївку. Українська армія продовжує наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку.

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