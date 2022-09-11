Постраждали 28 населених пунктів.

За добу російські окупанти завдали 16 ракетних та 34 авіаційних удари по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби ворог завдав 16 ракетних та 34 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Від цього постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускінське", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Так, на Сіверському напрямку окупанти атакували неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області.

На Харківському напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова.

На Слов’янському напрямку ворожі обстріли були в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка, а на Краматорському напрямку - біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе, а на Авдіївському напрямку - поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки.

На Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка, а на Запорізькому напрямку - біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки.

В той же час, на Південнобузькому напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за добу ЗСУ знищили ворожі літаки Су-25 та Су-34, гелікоптер, два БпЛА та ракету.

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