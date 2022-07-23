На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії.

Українські захисники відбили штурмові дії ворога у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також активних дій з боку противника не відзначається на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що наступ росіян у Донецькій області, який наразі триває, може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 і закінчиться окупацією Слов’янська чи Бахмута.

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