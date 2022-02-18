Галушкіна призначили командувачем Сил територіальної оборони 1 січня 2022 року.

Головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін розповів, яке завдання стоїть перед ним після набуття чинності закону "Про основи національного спротиву".

Про це він розповів в ефірі програми "Перші особи" на "24 каналі".

"Вважаю, що ворога повинні зустрічати не Збройні сили України та інші сили безпеки та оборони, а вся 40-мільйонна країна, закон "Про основи нацспротиву" говорить про всеосяжний спротив, який має бути по всій Україні", – наголосив Галушкін.

Військовий озвучив одне з головних завдань, яке перед ним поставив Володимир Зеленський: Сили тероборони повинні дуже швидко набути своїх спроможностей.

Територіальна оборона в Україні: що відомо

На тлі загрози повномасштабної російської агресії в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Вказано, що провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

До територіальної оборони можуть вступати містяни навіть без досвіду військової служби. Для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.

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