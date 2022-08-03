До зими захисники України краще готові і матеріально, і психологічно.

Заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка вважає, що рашистам воювати взимку буде важче.

Її цитує "Еспресо".

"Ситуація на фронтах може розвиватись по-різному. Ми готуємось до різних сценаріїв і маємо надію, що до холодів зможемо просунутись вперед. Для цього звісно потрібно більше зброї. Проте ми віримо, що скоро зможемо вигнати окупантів з нашої землі", - сказала Чашка.

Вона додала, що в зимовий період ворогу буде важче вести бойові дії проти захисників України.

"Ми передбачаємо, що війна може затягнутись до холодів і активно до цього готуємось. Умови з дощами та холодами дещо ускладнюються. Проте умови ускладнюються не тільки для нас, а й для ворога. Їм буде ще складніше вести бойові дії в умовах холоду та дощу. Тобто ми до цього матеріально та психологічно готові", - зауважила Чашка.

Раніше полковник ЗСУ Олег Жданов розповів про найближчі плани росіян стосовно війни.

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