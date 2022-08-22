Через окупантів у Донецькій області є загиблі та поранені.

Упродовж доби російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині, знищено та пошкоджено 31 цивільний об'єкт.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України.

Зазначається, що поліцейські Донеччини задокументували 15 російських ударів по житловому сектору.

"Упродовж доби армія РФ обстріляла 10 населених пунктів. Окупанти зруйнували оселі, дві школи, млин, газопровід. Є загиблі та поранені цивільні мешканці", - мовиться у дописі.

Постраждали міста Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, Часів Яр, смт Цукурине, Північне, села Рай-Олександрівка, Костянтинівка, Маркове та Пришиб.

"Російські війська вдарили по мирному населенню з авіації, ракетних комплексів "Іскандер-К", ЗРК "С-300", реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Град", артилерії. Окупанти знищили та пошкодили 31 цивільний об'єкт, серед них - 23 житлових будинки", - наголосили правоохоронці.

Так, поліцією та Службою безпеки України відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"За допомогою поліції евакуйовано ще 233 особи, з початку обов'язкової евакуації - понад 8 700, серед них 1 645 - діти, 421 - люди з інвалідністю", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого й не раз обстрілювали з різного озброєння населені пункти, зокрема, у Донецькій області, було багато жертв.

22 серпня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу супротивники вбили двох мирних жителів у Георгіївці та Костянтинівці.

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