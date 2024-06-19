У Росії техніка дорога, а солдати дешеві, тому у Вовчанську відбувається справжня м'ясорубка для окупантів, зазначає видання.

Російське керівництво більше береже техніку, адже вона дорога, а на м'ясні штурми кидає солдатів, тому ситуація у Вовчанську перетворилась на піхотну бійню, повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що трохи більше, ніж через місяць після початку російського наступу на Харківщину, поле бою у Вовчанську та навколо нього стало надзвичайно небезпечним для російської бронетехніки. Через це у бій йде лише російська піхота і гине у колосальних кількостях внаслідок успішної роботи українських безпілотників та артилерії.

"На жаль, це кровопролиття не віщує неминучого кінця широкої війни. Щомісяця Кремль набирає та проводить поверхневу підготовку близько для 30 тисяч нових військових - якраз достатньо, щоб щомісяця мати такі великі втрати. Тож навіть у той час, коли росіяни гинуть у шокуючих кількостях у Вовчанську та інших містах, російська армія продовжує поповнювати існуючі підрозділи та навіть формувати нові", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Так, оператор безпілотника морської піхоти України з 82-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз перебуває у Вовчанську, розповів, що попри складну ситуацію для окупантів, вони готують нові сили для майбутніх наступів і кількість загиблих та поранених не є для РФ показником.

Він додав, що сьогодні Вовчанськ - поле вбивства для російської піхоти. За його словами, вони мають бронетехніку, яка ідеально підходить для ведення боїв у місті, але вони її не використовують.

"Насправді це має викривлений сенс, особливо для російських командирів, які не дуже цінують життя своїх солдатів, та ставлять на перше місце броньовану техніку", - зазначило видання.

У матеріалі пригадали, що за весь час повномасштабної війни російські військові втратили близько 4000 бронетранспортерів і бойових машин піхоти. За даними аналітиків, це близько 150 одиниць на місяць. Водночас втрати України значно менші: близько 1000 БТРів і БМП з 24 лютого 2022 року. Це приблизно 30 одиниць техніки на місяць.

За словами аналітика Ендрю Перпетуа, який підраховує втрати техніки в Україні, лише у травні втрати російської техніки зросли до приголомшливих 288 БТРів і БМП.

"Очевидно, що зростає тиск на російське командування, щоб зберегти свою важку броньовану техніку. Більше російських штурмових груп їдуть у бій на мотоциклах або всюдиходах, які набагато гірші за важкі гольф-кари. І ті групи вважаються везучими, якщо мають хоча б взагалі якийсь транспорт. Втрати піхоти набагато кращий та вигідніший варіант, ніж втрата будь-якої машини, якщо піхоти багато, а техніки дедалі менше", - підсумував Forbes.

Вовчанськ - що зараз відбувається в місті

Як раніше писав УНІАН, росіяни потрапили в пастку у Вовчанську. Наразі сотні окупантів перебувають в оточенні на заводі в місті, а їхню точну кількість не можуть назвати навіть самі військові.

"…Кілька днів тому звучали кількість у 30-40 окупантів. Потім 100-200, ще пізніше у ЗМІ почали говорити про 400-500 окупантів. Вони постійно намагаються прорватись з заводу. Втім, через те, що наші бійці взяли під вогневий контроль проходи із заводу, їм це не вдається", - розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

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