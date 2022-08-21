Удар було нанесено ракетою типу "Калібр".

Унаслідок удару російських окупантів по Вознесенську Миколаївської області поранено 14 цивільних осіб.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь" щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 20 серпня.

"За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу "Калібр". Поранено чотирнадцять цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеню", - констатували в Командуванні.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня у Вознесенську на Миколаївщині російські окупанти влучили у 5-поверхівку та приватні будинки. Станом на 13:30 повідомлялося про 9 поранених, з них - 4 дітей у тяжкому стані, віком від 3 до 17 років. Одній із поранених у Вознесенську дитині уламок вирвав око, її перевозять до Миколаєва.

Пізніше Миколаївська обласна прокуратура повідомила, що за попередньою інформацією, внаслідок удару окупантів по Вознесенську поранено 12 людей, серед них троє дітей.

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