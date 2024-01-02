Боєприпаси з такими отруйними речовинами заборонені для використання в бойових діях Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом.

Офіцер розрахунково-аналітичного центру Дмитро Сергєєнко розповів про боєприпаси з отруйними речовинами, які застосовуються російськими окупаційними військами проти українських захисників та про вплив таких хімічних речовин на організм наших бійців.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що росіяни використовують газові гранати з отруйними хімічними речовинами, значна частина яких "може підпадати під обмеження Женевського протоколу 1925 року або Конвенції про заборону хімічної зброї".

"Зараз, як сталу тактику, противник застосовує газові гранати типу К-51 або РГР з речовиною CS. Це іритант - сльозогінний газ. Як засіб ведення війни, його заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом. Здебільшого це вироби у формі гранати. Вони використовуються по всьому фронту. Раніше використовувалися в глибині фронту, а зараз здебільшого по першій лінії оборони та підрозділам, що наступають. З розрахунком на те, що неможна буде відібрати проби заражених речовин, у зв’язку з продовженням обстрілів звичайними засобами вогньового ураження",- акцентував Сергєєнко.

Він додав, що в залежності від концентрації отруйної хімічної речовини в газових гранатах, організм людини може сильно постраждати, тому використання такої зброї заборонено під час ведення бойових дій.

"Наслідки в залежності від концентрації речовини - це може бути від першіння в горлі та сліз, до серйозних хімічних опіків як шкіри, так і органів дихання. Вона (хімічна зброя – УНІАН) зазвичай застосовується разом з конвенційною зброєю, заставляє військовослужбовців або покидати укріплення, або затрудняє їх дії. Власне, ці речовини визнані такими, що завдають забагато страждань, тому вони заборонені для використання саме в бойових діях",- підкреслив Сергєєнко.

Він зауважив, що всі докази про використання Росією такого неконвенційного озброєння в ході бойових дій збираються, а матеріали в подальшому передаються для висвітлення на міжнародній арені.

"Групи радіаційно-хімічної розвідки військ РХБЗ командування підтримки ЗСУ присутні на всіх ділянках фронту і при отриманні інформації про застосування такого типу озброєння, вони висуваються на місце. За можливості взагалі там фізично знаходитись, тому що дуже багато масованих атак і обстрілів на фронті, відбираються проби, проводиться експрес-аналіз на місці. Потім матеріали передаються спільно з СБУ до кваліфікованих лабораторій, що вже дають більш точні висновки, які можна використовувати на міжнародних аренах", - акцентував Сергєєнко.

Він додав, що в 2017 році Росія відзвітувалась організації із заборони хімічної зброї про повне знищення запасів хімічної зброї.

"Але з того самого часу не допускає міжнародні перевірки до своїх лабораторій. Те саме застосування "Новачка", яке відоме знову ж таки на міжнародній арені, підтверджує, що в них залишився потенціал і зберігання, і виділення бойових отруйних речовин зараз", - резюмував Сергєєнко.

Використання хімічної зброї Росією в Україні

Нещодавно Генштаб ЗСУ вперше показав статистику хімічних атак РФ. Зазначається, що від початку широкомасштабної війни країна-агресор застосувала 465 хімічних атак, з них 81 випадок лише за грудень 2023 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія використала хімічну зброю на двох напрямках фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: