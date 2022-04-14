Радник глави офісу президента зазначив, що Україна має прекрасні можливості для удару по Москві.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович відповів на погрози Міноборони РФ, яке заявило, що може завдати обстрілу по урядових будівлях у Києві. Україна завдасть удару у відповідь і у нас знайдеться "своя різьба", зазначив він.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю для каналу "Фейгін Live".

Радник глави ОП прокоментував погрози РФ "врізати" по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві. За словами Арестовича, Україна готова до такої ситуації, бо від Кремля можна очікувати чого завгодно.

"Мало того, знаючи їх характер, я не сумніваюся, що вони вріжуть в останній день перед укладенням мирної угоди, це ж кремлівські. Але вони ж сказали, що будуть бити по органах управління, в яких приймаються рішення. Тобто небезпеці піддаються органи військового управління, всі центральні апарати силових структур України. Можливо, Верховна Рада, можливо, Кабмін, можливо, Офіс президента.... Ми завжди до цього готові, нехай летить, подивимося", - вказав він.

Також Арестович пригрозив ударом у відповідь по Росії й вказав, що Україна має "прекрасні" можливості для такої реакції.

"Потрібно просто запам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління у нас знайдеться своя різьба. Тут потрібно бути акуратним в питанні підняття ставок. Можливості (вдарити - УНІАН) по Росії, одразу хочу сказати, у нас прекрасні. І те, що ми їх поки не використовуємо, ну будь-яка війна, вона має ступінь ескалації. Хочете ескалувати, давайте ескальнемо", - зазначив Арестович.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Міноборони РФ погрожує ударами по урядових будівлях у Києві. "Бачимо спроби диверсій і нанесення ударів українськими військами по об'єктах на території РФ. Якщо удари продовжаться, ЗС РФ завдадуть ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві", - заявив російський спікер. В Україні на такі погрози відповіли. Українська влада готова до будь-яких російських сценаріїв, заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

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