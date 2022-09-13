Держсекретар США наголосив, що наразі рано прогнозувати результати операції.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ України проти російських військових все ще розгортається, українські сили досягли "значного прогресу".

Про це пише агентство Reuters.

"Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано, і, звичайно ж, це вдалося завдяки перевагам від значної підтримки з боку Сполучених Штатів та багатьох інших країн з метою забезпечення того, щоб в руках України було озброєння, необхідне для проведення цього контрнаступу", - сказав Блінкен. Відео дня

При цьому держсекретар відмовився поки прогнозувати результат українського контрнаступу. На його переконання, війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки Росія все ще має дуже значні сили та озброєння в Україні, які вона все ще використовує для ударів проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

"Росія здійснила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і має її зупинити", - додав Блінкен.

Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

Ввечері 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави від почаику вересня.

Крім Харківщини, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

На Донеччині Україна продовжує контролювати 45% території попри спроби окупантів захопити область.

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