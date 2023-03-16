Олаф Шольц вважає, що особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї в Україну.

Шольц у своєму зверненні в нижній палаті парламенту на саміті ЄС заявив, що Берлін разом зі своїми європейськими партнерами забезпечить отримання Києвом зброї і спорядження, щоб вистояти і захистити себе, пише The Guardian.

"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами. На Європейській Раді ми разом з нашими партнерами з ЄС приймемо рішення про подальші заходи для досягнення ще більш якісних і безперервних поставок", - сказав він.

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Військова допомоги від Німеччини - деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постійну підтримку України поставками зброї. Найближчим часом наша країна отримає військове "посилення" від ФРН.

Під час виступу в Бундестазі він заявив, що в найближчі тижні Україна отримає зенітні самохідні установки Gepard і систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Польські та німецькі політики обмінюються взаємними звинуваченнями з приводу поставок зброї в Україну. У той же час офіційні особи в Берліні стверджують, що, крім суперечок про танки і озброєння, двостороння співпраця проходить гладко.

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