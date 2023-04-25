Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони протягом доби було відбито 43 атаки противника на цих ділянках фронту. Найзапекліші боїтривають за Бахмут та Мар’їнку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждала низка населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів.

Відео дня

"На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському і Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Війна в Україні: новини

У найгарячіших точках майже безперервно тривають важкі бої. Так за оцінками Інституту вивчення війни, у бахмуті за останні два дні російські окупанти не мали змоги просуватися і захоплювати нові райони Бахмута. Крім того, в Інституті зазначили, що сил окупантів не вистачить, щоб проводити також атаки ще й у Вугледарі, де вони днями завдали авіаударів.

Вас також можуть зацікавити новини: