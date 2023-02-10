Про пуски ракет пише й голова Одеської ОВА Максим Марченко.

У п'ятницю вранці, 10 лютого, після 8:20 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через високу ймовірність російських ракетних ударів. Так, почервоніли всі області нашої країни.

Оновлено 09:22. П'ять бомбардувальників стратегічної авіації ворога випустили ракети, ще п'ятеро готуються до запусків, пише воєнкор Андрій Цаплієнко.

Оновлено 09:13. Близько 8:30 російські військові здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Оновлено 09:07. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що поки що ракет у повітряному просторі України немає.

"Орієнтовний час їхнього підльоту до Дніпропетровщини – 9:30 ранку. Він може змінюватись, так само, як і напрямок руху ракет. Куди летять – невідомо, тому будьте обачні й бережіть себе", - повідомив він.

Оновлено 08:55. Росіяни запускають "Калібри" з морських носіїв, повідомив голова Одеської РДА Юрій Крук.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі написав, що очікується до 20 ракет.

Пуски ракет підтверджує і голова Одеської ОВА Максим Марченко. "В повітрі перебуває ворожа авіація, в морі кораблі-носії ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО!" – йдеться у його повідомленні.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", у Білорусі в повітря підняли винищувач МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Також на цьому ж аеродромі "Мачулищі" зафіксовано зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ.

Перед цим у КМВА повідомляли, що росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети.

Карта повітряних тривог станом на 8:40 10.02.2023

Росія атакувала Україну в ніч із 9 на 10 лютого

Спершу вночі російські окупанти намагалися атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Зафіксовано приліт у Хмельницькій області.

Близько 4 ранку 10 лютого Росія спробувала завдати ударів по низці міст України ракетами. У Харкові загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

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