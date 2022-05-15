На шляху до перемоги партнери допомагатимуть Україні сучасним західним озброєнням.

Заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Мірча Джоане переконаний, що Україна може виграти війну проти Росії завдяки мужності українського народу і армії та допомоги Заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джоане сказав на брифінгу в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Берліні.

Зокрема, за його словами, сьогодні глави МЗС зосереджуватимуть увагу на останніх подіях в Україні.

"Жорстоке вторгнення Росії втрачає темпи, і завдяки значній підтримці від союзників і партнерів у мільярдах доларів - військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці, ми знаємо, що завдяки мужності українського народу та армії і з нашою допомогою Україна може виграти цю війну", - наголосив Джоане.

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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