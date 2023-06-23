В оголошені акцентують, що бойовий досвід не потрібен.

ПВК "Вагнер", яка стикається зі значними втратами на війні проти України, розпочала набір геймерів у свої ряди. Відповідне оголошення "вагнерівці" розмістили в соцмережах.

Згідно з оголошенням в забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте", приватна військова компанія шукає любителів відеоігор у віці 21-35 році на посаду пілотів БПЛА.

В ПВК очікують, що кандидати матимуть хорошу фізичну форму та значний досвід гри в комп’ютерні симулятори польоту.

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В оголошені акцентують, що бойовий досвід не потрібен, і обіцяють навчання у кваліфікованих інструкторів, страхування здоров’я та життя, сучасне обладнання та регулярну оплату праці.

В коментарях росіяни розповідають про свій геймерський досвід. Одна людина написала, що має "20 років досвіду в Call of Duty", інші сказала, що має понад 7000 годин досвіду в комп’ютерних симуляторах польотів, не підходить за віком.

На коментарі в ПВК "Вагнера" агресивно відповідають: "Ви розумієте, що це не гра? Ви будете воювати".

Реклама ПВК "Вагнера" в Інтернеті - що повідомлялося

Восени російська приватна військова компанія "Вагнер" запустила рекламу на одному з популярних порнографічних сайтів. В рекламному ролику жінка їсть льодяник, жіночий голос за кадром каже: "Ми - найбільш ох*єнна приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др*чи, а йди на роботу в ПВК "Вагнера".

Згодом ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтверив запуск такої реклами та похвалив своїх маркетологів.

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