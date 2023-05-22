Українські захисники упродовж доби завдали вісім авіаударів по районах зосередження противника.

Українські захисники упродовж доби завдали вісім авіаударів по районах зосередження російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом доби було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили в Генштабі, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію противника.

Відео дня

Втрати окупантів - остання інформація

За минулу добу, 21 травня, українські захисники знищили 720 російських військових. Загальні бойові втрати ворога з початку війни 203 тис. 880 осіб.

Також минулої доби Сили оборони знищили два ворожі танки, дев'ять бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одну РСЗВ.

А на Таврійському напрямку за добу Сили оборони знищили більше двох рот окупантів та майже 40 одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: