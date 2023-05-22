Зокрема, знищено 4 ворожі танки, БМП, ББМ, КШМ, 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 4 гармати 2А36 "Гiацинт-Б", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика".

На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони знищили більше двох рот російських окупантів, знешкоджено 39 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на цьому напрямку протягом доби виконали 846 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН). Знищено та пошкоджено 39 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, БМП, ББМ, КШМ, 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 4 гармати 2А36 "Гiацинт-Б", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика". Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - поінформував командувач.

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Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку війни вже склали 203 тис. 880 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 720 загарбників.

Також за минулу добу було знищено два ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одна РСЗВ.

У ЗСУ розповіли, що російська приватна військова компанія "Вагнер" на Бахмутському напрямку близька до повного знищення.

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