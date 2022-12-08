На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів.

У Росії придумали спосіб, як не виплачувати родичам загиблих окупантів компенсації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. В повідомленні зазначається, що на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів.

"Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав", - зазначають в Генштабі.

Відео дня

Втрати армії РФ в Україні

За останнім даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого українські захисники ліквідували понад 93 тисячі російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

У британській розвідці кажуть, що російське командування змушене посилити "елітну" 1-ї гвардійську танкову армію мобілізованими резервістами, оскільки та понесла великі втрати.

Також сьогодні стало відомо про ліквідацію ще двох майорів російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: