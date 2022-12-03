Командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку в РФ планують провести в грудні.

Російське командування приховує причини загибелі "мобіків" перед новою хвилею мобілізації. Офіцери побоюються бунтів в армії

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, у якому один з окупантів, який воює на Донбасі, розкрив справжню причину того, чому родичам "мобіків" брешуть про те, чому насправді вони повернулися в домовинах.

Хвиля похоронів "мобіків" не на жарт лякає росіян. Жінка під час розмови з окупантом розповіла, що мобілізовані все частіше повертаються додому у домовинах, найбільше родичів дивує причина загибелі.

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"Вже натовп мобілізованих додому назад приїжджає. У цинку. У нас у Сибіру вже взагалі дохр*на, мало не щодня пишуть. Пишуть, що найцікавіше: "Заснув і не прокинувся"… Не те щоб там десь на навчаннях, або десь там у бойових діях", – скаржиться жінка.

Чоловік розкрив правду про те, чому родичам не розповідають про причини смерті "мобіків". За його словами, таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку в РФ планують провести в грудні.

"Зараз скажи, що п*здець, все, усі там… помруть нах*й, і хто піде більше?", – пояснив він.

Окупант додав, що "мобілізовані" новобранці і без того деморалізовані, а частина з них калічать себе, не доїжджають до війни.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, Міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Раніше стало відомо, що російські окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі прихованої мобілізації. Військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

Аналітики відзначають, що витрати Москви на мобілізацію і західні санкції проб'ють пролом в російському бюджеті. Очікується, що резерви Москви впадуть до найнижчого рівня за останні роки.

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