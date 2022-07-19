Авторка сюжету стверджує, що такий холодильник "купити в Росії дешевше, ніж доставити".

Авторка сюжету про сім'ю ліквідованого в Україні окупанта Іллі Василенко Ірина Шихман вважає, що холодильник з написом українською, можливо, був куплений родичами військового в місцевому магазині. Однак серйозних аргументів вона не надала.

Відповідь Шихман з'явилась в її Instagram після гучного скандалу в мережі, коли глядачі, угледівши в одному з мікрокадрів "український" холодильник, звинуватили загиблого Іллю в мародерстві на війні.

Журналістка розповіла, що Василенко загинув 25 лютого, тому "навряд чи він міг зайти на пошту або організувати щось подібне".

За словами Шихман, в Сибіру є магазини недорогої техніки, де досі нібито продаються товари з наклейками на різних мовах, у тому числі українською.

Більш того, Шихман стверджує, що такий холодильник "купити в Росії дешевше, ніж доставити".

До всього іншого автор сюжету поділилася відповіддю самої власниці побутової техніки Дар'ї Зігашиної, який повинен, за логікою Шихман, підтверджувати, що холодильник не крадений в Україні.

Журналістка запитала у жінки, чи в курсі вона про доставки СДЕК. Саме цією службою російські окупанти користуються, переправляючи сім'ям крадені в українців товари.

"У нас такого тут немає. Я ж сама на пошті працюю. Навіть все одно якось прийде... У нас і в районі, взагалі-то, надто таких немає", - заявила росіянка.

Скандал в мережі трапився відразу після виходу сюжету Шихман про сім'ю загиблого на війні в Україні окупанта Іллі Василенка "Грошей дали тільки на труну і пам'ятник".

Користувачі звернули увагу на кадр, на якому показані родичі Василенка на тлі холодильника з написом українською мовою: "2 роки! Повна гарантія BEKO". У коментарях глядачі допустили, що сім'я Василенка могла отримати як компенсацію від побратимів загиблого "трофей" з України.

Вас також можуть зацікавити новини: