Українські воїни, зокрема, уразили десятки одиниць ворожого озброєння, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога в Україні упродовж минулої доби відчутно зросли - українські артилеристи й ракетники уразили російський зенітно-ракетний комплекс, 21 артилерійський засіб, який знаходився на вогневих позиціях, а також ще одну важливу ціль супротивника.

Українська авіація за добу 12 разів била по зосередженню військової техніки, озброєння та живої сили супротивника, повідомив у неділю вранці, 23 липня, Генштаб Збройних сил України.

Крім того, наші захисники ліквідували чотири ворожі дрони-шпигуни оперативно-тактичного рівня.

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Генштаб Збройних сил України увечері 22 липня повідомив, що російські загарбники зосередили свої головні зусилля на Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському, Бахмутському та Бахмутському напрямках. Там упродовж доби відбулися близько 30 боїв.

Варто зазначити, що Сили оборони України контрнаступають на Бердянському й Мелітопольському напрямках і, зокрема, закріплюються на тих рубежах, яких вже досягли.

Супротивник зазнає серйозних втрат на нашій землі. Загальні втрати ворога на 22 липня 2023 року становлять приблизно 241 330 загарбників. Зокрема, вже знищено 448 засобів протиповітряної оборони росіян, 4 629 артилерійських систем та 3 944 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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