Уражено було, зокрема, шість складів боєприпасів противника та два пункти управління.

Протягом минулої доби авіація та ракетні війська Збройних сил України потужно вдарили по російських окупантах.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом минулої доби загалом ворог завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - нагадали у Генштабі.

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Так, увечері минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши п’ять безпілотників типу "Shahed-136/131".

"Наші оборонці знищили чотири ударні БпЛА. Також поточної доби загарбники завдали чергового авіаційного удару трьома БпЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі дрони знищено", - зауважується у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області. А під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Сумської та Миколаївської.

"Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника", - повідомили у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом 27 грудня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Зокрема, на Авдіївському напрямку ЗСУ стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

А на Мар’їнському напрямку українські війська стримують загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили три атаки.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що ситуація на Сході залишається складною.

Генерал Олександр Тарнавський, який є командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" прогнозує, що наступний рік може бути важчим для України.

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