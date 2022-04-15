На Київщині українські прикордонники виявили поламаний російський БТР. Відремонтують і бронемашина вже допомагатиме Збройним Силам України в боротьбі з окупантами.
Як розказали у Держприкордонслужбі, бронемашина була зломаною, тому прикордонники використали тягач і доставили її до підрозділу.
"Тут його відновлять, перефарбують та поставлять у стрій. Матиме змогу реабілітуватися, б’ючи ворогів України", – зазначають прикордонники.
Раніше Збройні сили України звернулися до жителів Сумської області із закликом повернути запчастини від трофейної техніки РФ, щоб вона могла повноцінно служити обороні нашої країни.