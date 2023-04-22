Практично будь-яку військову техніку можна відтворити в надувному вигляді.

Українська армія повсюдно використовує манекени замість справжньої західної техніки, щоб обманювати російських окупантів. Втім, це не новина, оскільки до подібних трюків вдавалися ще в Першу світову, пише The Economist.

Журналісти, посилаючись на коментар радника МВС України Антона Геращенка, відзначають, що ці моделі з супутника або дрона дуже важко відрізнити від справжньої зброї.

Українці дійшли до таких рішень ще в 2014-му, коли тільки почалася війна з Росією, зазначив представник "Повернись живим" Андрій Римарук. Щоправда, тоді якість підробок бажала кращого.

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З 2018 року "Повернись живим" працює над створенням надувних прототипів, які до повномасштабного вторгнення РФ використовувалися на військових навчаннях.

Зауважується, що надувні моделі легші (зокрема у транспортуванні), ніж дерев'яні прототипи. "Зброю" з нейлону можна навіть перенести в рюкзаку і за 10 хвилин розгорнути за допомогою повітродувки.

Практично будь-яку військову техніку можна відтворити в надувному вигляді - танки, польова артилерія, міномети, кулемети з гнучкими відбивачами для імітації тепла. У "танкових гарматах" як опору використовують алюмінієві труби. Виробляє українські "мишоловки" для РФ чеська Inflatech. Фахівці відзначили, що попит на маскування від ЗСУ збільшився на 30% з початку війни.

В Україні ж покращують такі манекени, наприклад, щоб зброя випромінювала достовірний сигнал радара, але поки технологію тримають в секреті.

Надувна артилерія ЗСУ, наприклад копії М777, насамперед спрямовані на заманювання російських БПЛА "Ланцет".

HIMARS в Україні - як ЗСУ навчились обманювати російських окупантів

Перші HIMARS прибули в Україну в середині червня. Відтоді не було жодного задокументованого підтвердження знищення росіянами американських установок.

Як писав The Washington Post, Українці навчилися "заманювати" російські крилаті ракети на хибні цілі нібито позицій HIMARS. Українські муляжі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають своє місце розташування морським носіям крилатих ракет в Чорному морі.

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