За добу на українській землі знищено, зокрема, 6 ворожих танків.

Втрати РФ в Україні дуже серйозно зросли упродовж минулої доби - були ліквідовані ще 720 російских загарбників.

Загальні ворожі втрати на неділю, 25 червня, тепер становлять приблизно 224 630 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У Генштабі додали, що за добу також були знищені ще 4 одиниці спецтехніки супротивників, стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 41 крилата ракета.

Крім того, ліквідовані 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 засоби протиповітряної оборони, 5 реактивних систем залпового вогню, 19 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини та 6 танків.

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Вранці 25 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники упродовж минулої доби намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Куп’янському напрямках та біля Мар’їнки, але не мали успіхів. За даними Генштабу, на Донбасі відбулося 29 боїв. Також повідомлялося, що ворог обороняється на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Варто зазначити, що Росія вже зазнала величезних втрат на нашій землі. Загальні втрати РФ на 24 червня становили приблизно 223 910 загарбників.

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