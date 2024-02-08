Такі заходи дозволені російськими законами, коли мова йде про "важкодоступні" території.

Кремль вирішив провести "дострокове голосування" на окупованих територіях України в межах так званих "виборів президента РФ". Про це пише "Комерсант".

У самій Росії голосування буде триденним, але на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей голосування почнеться ще раніше. Однак конкретні терміни такого дострокового голосування поки не називаються – їх повинні визначити призначені Росією окупаційні адміністрації на місцях.

Проводити дострокове голосування на виборах, за російським законодавством, дозволено "у важкодоступних місцевостях". Такими окупанти вважають окуповані території України. Там "виборцям" дадуть можливість проголосувати або заздалегідь вдома, або безпосередньо на дільниці в основні три дні голосування. Джерела "Комерсанта" в окупаційних адміністраціях називають різні терміни початку дострокового голосування – від 25 лютого до 10 березня.

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При цьому окупанти відзначають, що голосувати на захопленій території будуть не тільки місцеві жителі, але також солдати окупаційної армії і відряджені з Росії цивільні – зокрема різні "будівельники".

Вибори Президента Росії

Як писав УНІАН, чергові вибори президента РФ заплановані на березень 2024 року. Голосування буде йти три дні - з 15 по 17 березня. Чинний президент Володимир Путін має намір взяти в них участь. У разі "перемоги" це буде вже його п'ята каденція. Щоб зробити такий стан речей законним, в Росії перекроїли Конституцію.

Також ми розповідали, що в Росії єдиного антивоєнного кандидата не допустили до виборів президента. Борис Надєждін закликає "припинити цю історію з Україною".

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