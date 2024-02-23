Сили оборони України за минулу добу знищили тисячу російських загарбників.
Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії у війні склали 408 240 осіб.
Також було знищено велику кількість військової техніки противника:
- танків ‒ 6526 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 12410 (+37);
- артилерійських систем – 9916 (+49);
- реактивних систем залпового вогню – 999 (+2);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 682 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36);
- спеціальна техніка ‒ 1575 (+9).
Також Збройні сили України розтрощили 325 гелікоптерів, 339 літаків, 1903 крилатих ракет, один підводний човен, 25 кораблів та катерів.
Війна в Україні - втрати Росії
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що на одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це означає, що за приблизними підрахунками, втрати серед українських захисників у п'ять разів менше, ніж російські.
Екс-командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий заявив, що розмови про не вичерпність мобілізаційного потенціалу Росії при нинішніх втратах на війні в Україні хибні. На його думку, Москві вистачить ресурсів ще на одну велику мобілізаційну хвилю.