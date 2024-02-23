Також було знищено 49 артилерійських систем та 37 бойових машин піхоти.

Сили оборони України за минулу добу знищили тисячу російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії у війні склали 408 240 осіб.

Також було знищено велику кількість військової техніки противника:

Відео дня

танків ‒ 6526 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 12410 (+37);

артилерійських систем – 9916 (+49);

реактивних систем залпового вогню – 999 (+2);

засобів протиповітряної оборони ‒ 682 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36);

спеціальна техніка ‒ 1575 (+9).

Також Збройні сили України розтрощили 325 гелікоптерів, 339 літаків, 1903 крилатих ракет, один підводний човен, 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що на одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це означає, що за приблизними підрахунками, втрати серед українських захисників у п'ять разів менше, ніж російські.

Екс-командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий заявив, що розмови про не вичерпність мобілізаційного потенціалу Росії при нинішніх втратах на війні в Україні хибні. На його думку, Москві вистачить ресурсів ще на одну велику мобілізаційну хвилю.

Вас також можуть зацікавити новини: