Водночас загарбники тероризують українців десятками безпілотниками з вибухівкою, поранено три цивільні особи та шість поліцейських.

На одному з напрямків, завдяки діям українських захисників, поменшало на понад 130 російських військових, 13 фортифікаційних споруд, шість гармат, 12 автомобілів тощо.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, ворог не полишає наміру вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. Зокрема, за минулу бойову добу (станом на 7.00) противник здійснив чотири штурми, але, зазнавши втрат в живій силі, відійшов на свої вихідні позиції.

"Наші воїни продовжують заходи щодо утримання та розширення плацдарму, й завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - наголошують у ЗСУ.

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Зокрема, за минулу добу отримано підтвердження про те, що на лівому березі поменшало на 133 окупанти, шість гармат, реактивну систему залпового вогню "Град", два міномети, два БпЛА - ударний "Ланцет" та розвідувальний "Zala".

Також знищено два ворожих човни, наземну станцію управління артилерією, 12 одиниць автобронетехніки, 13 фортифікаційних споруд, вузол зв'язку та польовий склад боєприпасів.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони та вдаються до застосування авіації.

"Протягом бойової доби ворог двічі атакував з повітря Чорнобаївку: ракетами невстановленого типу, та керованою авіабомбою. Надвечір, з літака тактичної авіації ворог спрямував керовану ракету Х-31П в напрямку Одеської області, яка втратила свою бойову спроможність в повітрі", - розповіли військові.

Не припиняється і дроновий терор населення прифронтових регіонів Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, ворог застосував 66 FPV-дронів, 27 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 22 осколкові боєприпаси. Поранено три цивільні особи та 6 працівників поліції. Пошкоджено півтора десятка приватних та кілька багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, гаражі, складські приміщення та автомобілі.

Окрім того, окупанти сім разів вдарили з артилерії по Херсону, били по населених пунктах на правобережжі Херсонщини та прибережні райони Миколаївщини. Серед них - Станіслав, Михайлівка, Антонівка, Іванівка, Зеленівка, Дудчани, Осокорівка, Білозерка, Токарівка та Дмитрівка Куцурубської громади. Під час артилерійських обстрілів пошкоджено адмінбудівлю, приватні та багатоквартирні будинки, гаражі, стільникову вежу та газогін.

За даними Сил оборони поки на бойовому чергуванні перебуває лише три ворожих кораблі: два – у Чорному морі та один – в Азовському. Російські ракетоносії заведені в пункти базування.

Втрати Росії в Україні: останні новини

За даними Генштабу Збройних Сил, від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія вже втратила близько 407 240 осіб.

Також повідомлялося про потужний удар по полігону РФ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, внаслідок атаки ліквідовано до 60 російських окупантів.

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