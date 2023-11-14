Зокрема, знищено 17 артилерійських засобів, 3 засоби ППО та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Авіація Сил оборони за добу 14 листопада завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Як йдеться у зведенні Генштабу, також протиповітряною обороною знищено 2 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Крім того, гарно відпрацювала й українська артилерія. Так, підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Водночас ворог завдав 4 ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Повідомляється, що руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Втрати окупантів у війні в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 313 тис. 470 своїх військових, 920 з яких ліквідовано минулої доби.

Також з початку війни знищено зокрема 5362 російських танки, 10086 броньованих машин, 7589 артилерійських систем, 5649 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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