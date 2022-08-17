У результаті обстрілу ворожого командного пункту підтверджена ліквідація 15 супротивників.

У захопленій бойовиками "ДНР" Макіївці Донецької області в середині серпня захисники України успішно обстріляли командний пункт армії Росії.

Загальні втрати супротивника становлять 70 осіб, підтверджено 15 загиблих, повідомляє "24 канал", посилаючись на джерела в українських спецслужбах.

За його даними, ліквідовані полковник та два майори Федеральної служби безпеки Росії.

"Серед загиблих є представники вищого офіцерського складу окупаційної армії, які "задвухсотилися" (були знищені - Ред.) разом з особистою охороною. Стан багатьох поранених медики оцінюють як важкий. Деяких офіцерів збираються евакуювати в Росію, але вони нетранспортабельні", - наголошується в матеріалі.

Журналісти дізналися, що поранених посіпак окупанти розвозили в лікарні Макіївки й Донецька, а там немає апаратів і медикаментів, які необхідні для порятунку тяжкопоранених.

Нагадаємо, російські війська навесні 2014 року вдерлися на частину Донецької області і підтримали бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР". Макіївка опинилася під контролем супротивника.

Рано вранці 24 лютого РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Українські воїни дають гідну відсіч супротивнику.

Наприкінці липня стало відомо, що у Макіївці був знищений ворожий боєкомплект.

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