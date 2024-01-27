Збройні сили України минулої доби, 26 січня, ліквідували ще 770 російських загарбників.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні проти України становлять 381 370 осіб.
Крім того, Сили оборони знищили багато ворожої техніки, зокрема:
- танків ‒ 6271 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15);
- артилерійських систем – 9085 (+3);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8);
- спеціальної техніки ‒ 1433 (+8).
Водночас не змінилась кількість знищених РСЗВ (972), засобів ППО (660), літаків (331) та гелікоптерів (324), крилатих ракет (1845), кораблів (23) та підводних човнів (1).
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 26 січня, між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 98 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ворог здійснив майже 30 атак.
У битві за Авдіївку знову настала фаза дуже інтенсивних боїв, у яких Силам оборони вдається завдавати агресору втрат у співвідношенні 10 до 1.
Крім того, окупанти під Авдіївкою втратили в понад десять разів більше техніки, ніж ЗСУ. Йдеться про 169 танків (+12), 293 ББМ (+28) та 12 мобільних засобів піхоти.