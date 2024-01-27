Загалом РФ вже втратила 381 370 військовослужбовців.

Збройні сили України минулої доби, 26 січня, ліквідували ще 770 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні проти України становлять 381 370 осіб.

Крім того, Сили оборони знищили багато ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6271 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15);

артилерійських систем – 9085 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8);

спеціальної техніки ‒ 1433 (+8).

Водночас не змінилась кількість знищених РСЗВ (972), засобів ППО (660), літаків (331) та гелікоптерів (324), крилатих ракет (1845), кораблів (23) та підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 26 січня, між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 98 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ворог здійснив майже 30 атак.

У битві за Авдіївку знову настала фаза дуже інтенсивних боїв, у яких Силам оборони вдається завдавати агресору втрат у співвідношенні 10 до 1.

Крім того, окупанти під Авдіївкою втратили в понад десять разів більше техніки, ніж ЗСУ. Йдеться про 169 танків (+12), 293 ББМ (+28) та 12 мобільних засобів піхоти.

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