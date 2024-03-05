Він вважає, що для знищення Кримського моста треба задіяти різні види озброєння.

Знищений цієї ночі російський патрульний корабель "Сергій Котов" захищав Кримський міст від українських морських дронів.

Про це розповів полковник Збройних сил України, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов. "Думаю, це була репетиція українських Сил оборони щодо можливості виведення з ладу ключової логістичної артерії, яка забезпечує усім необхідним окупаційні війська у Криму", - сказав він в коментарі Liga.net.

Селезньов вважає, що по незаконній споруді необхідно завдати комплексного удару - німецькі ракети Taurus зруйнують конструкції мосту, ATACAMS - полотно, а дроні-камікадзе - основу моста.

Відео дня

Україна знищила ще один російський корабель: що відомо

Минулої ночі в окупованій Керчі повідомляли про гучні вибухи, російські загарбники перекрили Кримський міст.

Вже вранці стало відомо про потоплення патрульного корабля "Сергій Котов" українськими морськими дронами. Операцію провела українська розвідка разом з Військово-морськими силами.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України кажуть, що на борту знищеного судна був російський гелікоптер.

Вас також можуть зацікавити новини: