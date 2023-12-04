Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило нову оцінку втрат російських загарбників вбитими та пораненими з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Зокрема, за даними розвідки, у період між 24 лютого 2022 року і листопадом 2023 року, імовірно, що від 180 тис до 240 тис військовослужбовців офіційних російських сил міністерства оборони зазнали поранень і близько 50 тис військових загинуло. Імовірно, що найманці Групи "Вагнер" мають 40 тис поранених і 20 тис вбитих.
"Відповідно, загалом імовірно, що російська сторона зазнала втрат пораненими у кількості близько 220-280 тис і вбитими близько 70 тис. Це дозволяє говорити про приблизну кількість російських бойових втрат на рівні від 290 тис до 350 тис", - наголошується у повідомленні.
Медіанне значення розрахункового діапазону становить 320 тисяч загальних бойових втрат росіян.
"Імовірно, що навіть серед російських посадовців існує низький рівень розуміння загальних показників втрат через встановлену довготривалу культуру нечесної звітності у збройних силах", - йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 грудня 2023 року орієнтовно складають близько 332 тис 810 бійців особового складу.
Зокрема, лише за останній тиждень, з 27 листопада по 3 грудня, Силами оборони України знищено близько 7210 осіб особового складу противника.