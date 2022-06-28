Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 250 російських окупантів та 15 танків.
Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 35 250 осіб, повідомив Генштаб Збройних сил України у Facebook.
Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 28 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 35 250 тисяч (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 567 (+15);
- бойових броньованих машин ‒ 3 704 (+17);
- артсистем – 778 (+7);
- РСЗВ - 243 (+0);
- засобів ППО - 102 (+1);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 185 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);
- крилатих ракет - 139 (+0);
- кораблів/катерів - 14 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 (+14);
- спецтехніки - 61 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.