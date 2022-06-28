Втрати РФ в Україні відчутно зросли / фото УНІАН, Олександр Синиця

Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 250 російських окупантів та 15 танків.

Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 35 250 осіб, повідомив Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 28 червня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 35 250 тисяч (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 567 (+15);
  • бойових броньованих машин ‒ 3 704 (+17);
  • артсистем – 778 (+7);
  • РСЗВ - 243 (+0);
  • засобів ППО - 102 (+1);
  • літаків – 217 (+0);
  • гелікоптерів – 185 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);
  • крилатих ракет - 139 (+0);
  • кораблів/катерів - 14 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 (+14);
  • спецтехніки - 61 (+1).
Названо нові втрати Росії в Україні / інфографіка УНІАН

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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