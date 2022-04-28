У ворожі цілі влучили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ української армії.

За добу українські військові уразили ворожий літак, крилату ракету та шість безпілотників.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про один літак (імовірно, Су-34), крилату ракету та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Києві, Маріуполі, Чернігові, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Львові та Вінниці.

Українські воїни давали ворогові гідну відсіч. За відомостями Генерального штабу ЗСУ, станом на 27 квітня в нашій країні знищено 22 400 окупантів, а також 185 ворожих літаків, 155 гелікоптерів і 207 безпілотників.

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