Наші захисники уразили понад 20 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 7 позицій ЗРК.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Тим часом, авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

У Генштабі також повідомили, що ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

Війна в Україні: останні дані

Триває контрнаступ ЗСУ. У перші кілька тижнів захисникам вдалося деокупувати майже всі захоплені ворогом райони Харківської області.

Водночас противник не відмовився від намірів захопити Донецьку область. Росіяни стягнули розбиті підрозділи до цієї ділянки лінії фронту. Протягом доби окупанти обстрілювали Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе.

На Бахмутському напрямку противник атакував Соледар, Бахмутське, Григорівку, Бахмут, Веселу Долину, Зайцеве, Майорськ та Юр’ївку, а на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнку та Новомихайлівку.

Висловлюючись щодо дій РФ, Зеленський зауважив: "Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів".

На тлі військової поразки під Харковом Путін оголосив часткову мобілізацію в країні - щоб поповнити резерви для утримання оборонних рубежів.

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