У відповідь на щільні обстріли противника українська авіація відпрацювала 5 ударів.

За добу українські бійці у південних областях ліквідували 24 окупанти, 7 одиниць ворожої техніки та склади боєприпасів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook.

За його словами, противник переважно продовжує оборонні дії, нових ударних угруповань не створює, однак намагається виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.

"Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 рази. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету "повітря-повітря". По південному Криворіжжю вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення нема", - розповів Назаров.

Він зазначив, що у відповідь українська авіація відпрацювала 5 ударів по скупченню окупантів і техніки, по командним і опорним пунктам ворожих підрозділів.

Спікер командування додав, що результати ударів наразі дорозвідуються.

"А зафіксовані втрати противника за добу склали 24 рашисти, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено 2 ворожих польових склади боєприпасів та вогневу точку", - сказав він.

Нагадаємо, що 25 червня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: