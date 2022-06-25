Постраждали також і державні підприємства.

Сьогодні зранку російські окупанти знову обстріляли Миколаїв ракетами.

Як повідомили у військовій комендатурі оборони міста, попередньо встановлено, що удари нанесли з тимчасово окупованої території України.

"Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки. Частина ракет впала на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

Наразі в місті уточнюють загальні матеріальні збитки.

Нагадаємо, на Миколаївщині окупанти замість телевежі влучили у вуличний туалет.

Також 20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було зруйновано пляжний туалет.

У квітні російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря - земля", яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг, а також кораблів і підводних човнів розвалила еко-туалет поблизу Гуляйполя Запорізької області.

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