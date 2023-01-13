Було знищено міномет, автомобілі та 10 бойових машин піхоти.

Морські піхотинці за тиждень знищили 151 окупанта, два танки та чотири артилерійські системи.

Про це повідомив прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України на своїй сторініці у соціальній мережі Facebook. "За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 151 окупанта, 2 безпілотних літальних апарати, 2 танки, 4 артилерійські системи, 1 міномет, 4 одиниці автомобільної техніки та 10 бойових машин піхоти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що ВМС ЗСУ докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

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Зокрема, за тиждень в рамках Чорноморської "зернової ініціативи" дев'ять суден, на борту яких було понад 2 тисячі тонн зерна та інших продуктів харчування, покинули українські порти.

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення українські військовослужбовці знищили 114 130 російських окупантів. 740 - лише за минулу добу.

Раніше Командування Військово-Морських сил показало, як миколаївські морпіхи знищили тиловий пункт російських загарбників.

В Офісі президента кажуть, що під Бахмутом і Соледаром Донецької області, де зараз йдуть важкі бої, Росія могла втратити до 20 тисяч військовослужбовці.

За словами Міністра оборони Олексія Резнікова, втрати українських Сил оборони України вдесятеро менші, ніж у окупаційних військ.

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